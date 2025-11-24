الديهي: إسرائيل لا تريد السلام وترغب بفرض واقع جديد على المنطقة



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى بأي شكل إلى تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن تحركاته الأخيرة تؤكد إصراره على فرض واقع جديد في المنطقة، خاصة بعد ظهوره في زيارة قريبة من الجولان المحتل، عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، أن إسرائيل لا تريد السلام، وكذلك أطراف أخرى في المنطقة، في حين أن مصر تحارب من أجل تثبيت دعائم السلام لأنها دولة عمار لا تسعى إلى الحرب بل إلى الاستقرار.



وأكد أن أحمد الشرع جاء منتشيًا وفرحًا وفخورًا عقب زيارته للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ظهور نتنياهو في الجنوب السوري هو تهديد مباشر لسوريا بأن جلوس الشرع مع ترامب لن يغيّر شيئًا من حسابات إسرائيل داخل سوريا".



