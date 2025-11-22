قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السلام ليس مستحيلا .. أبو العينين: غياب الدولة الفلسطينية يفتح المجال للعنف والانحراف
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
مودرن سبورت يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي بالدوري
مصطفى حسني للطفل علي: شكلك ولبسك حلو وتسلم اللي ربتك.. فيديو
نشأت الديهي بعد تجول نتنياهو بحرية داخل الجنوب السوري: أين أحمد الشرع؟
دقيقة ونادرة.. أطباء التأمين الصحي ببني سويف يصنعون معجزة طبية
طه عبد الوهاب لمتسابق أكثر من المقامات: لا نتسابق في مغنى وإنما في إظهار معنى
الديهي يكشف تفاصيل استيلاء منظمات إخوانية على نصف مليار دولار من تبرعات غزة
متحدث التعليم يكشف عن أول إجراء رسمي في جريمة المدرسة الدولية الأخلاقية
والدة ضحية تحرش المدرسة الدولية: مستحيل أتخيل بنتي بتمر بمحنة زي دي
الدردير يعلق على عودة إمام عاشور للملاعب
أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
نشأت الديهي بعد تجول نتنياهو بحرية داخل الجنوب السوري: أين أحمد الشرع؟

عبد الخالق صلاح

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، بعد ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يتجول ويتنزه داخل مناطق سيطرة الاحتلال في جنوب سوريا.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "يا راجل مفيش مظاهرة طلعت ولا طلقة خرجت ولا حتى نبلة".

وأضاف: "أنا حزين على سوريا يا جماعة أنا مش قادر اتخيل ده بجد هو خرج بحرية كده"، متسائلًا "أين الجيش والقوات السورية والزعامة السورية وأحفاد الدولة الأموية؟".

وتابع: "الرجل يتحرك بكل حرية واقف أمام جبل الشيخ وعلى مرمى البصر أمامه دمشق يطمئن على نجاح قواته، رغم كرهي لبشار وحافظ الأسد لم يحدث هذا المشهد في عهدهما".

واستطرد: "هؤلاء هم الإسلاميون عندما يصلوا إلى الحكم يتعاملوا مع الأنظمة التي كان يكرهها، ما كان هذا يحدث حتى لو في الأحلام، الجنوب السوري أصبح محتلا من إسرائيل يعلم الله ويشهد الله أني أحب سوريا والشعب السوري وما أقوله إلا غيرة على الشعب السوري".

وأكمل: "وأنا طالع افضح التيار الاسلاموي كنت انتظر أن يخرج أحمد الشرع ويصرح أي تصريحات والأبواق التي تشتم في مصر يطلعوا يقولوا أي كلمتين ضد إسرائيل، أنا في حالة مش فاهمها الرجل حاطط ايده في جيبه ومستريح واحد مطمئن أن مفيش نموسة هتروحله".

