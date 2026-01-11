مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب كردفان

قال محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن آخر التطورات تتمثل في عودة رئيس الوزراء بكامل حكومته إلى العاصمة الخرطوم، موضحًا أن الحكومة الاتحادية تعقد اجتماعاتها حالياً داخل أمانة حكومة ولاية الخرطوم، الواقعة بشارع النيل، بالقرب من مقر مجلس الوزراء.



وأضاف في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أدلى بتصريحات أمام حشد كبير، توعّد فيها المواطنين بأن تشهد الفترة المقبلة اكتمالاً في الخدمات.

وأكد، أن العام الجاري سيكون عاماً للسلام، مواصلا، أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح عدد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب الجامعات، فضلاً عن تفعيل عدد من الخدمات المختلفة.



وفيما يتعلق بالمشهد الميداني، أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى استمرار التطورات العسكرية في إقليم كردفان، حيث استهدف الجيش السوداني عدة تجمعات في مواقع متفرقة بالإقليم.



ولفت إلى أن ولاية جنوب كردفان تشهد مواجهات عنيفة من حين لآخر، ولا سيما في منطقتي كادوقلي والدلنج.

