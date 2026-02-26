حصاد البنوك في أسبوع.. تطوير المنتجات المصرفية والاعتماد على الاقتصاد الأخضر

يوجه البنك المركزي المصري بشكل مستمر؛ الجهاز المصرفي سواء البنوك الحكومية أو الخاصة والتي تخطى عددها داخل السوق المصرية حاجز الـ35 بنكًا؛ بضرورة تطوير الخدمات البنكية المؤداة للجمهور سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات باعتباره ركيزة أساسية للعمل المصرفي.

تسعى البنوك بشكل دائم وفقًا لتوجهات البنك المركزي المصري علي تطوير كافة الخدمات المقدمة بداية من تطوير بنيتها التحتية وصولًا للمنتجات المصرفية المقدمة سواء على جانب إتاحة التمويل أو استثمار المدخرات وهو ما انعكس على معدلات السيولة والأرباح لدى القطاع المصرفي.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري، حصاد البنوك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم والذي تضمن تحركات جديدة اطلقتها مجموعة البنوك العاملة في السوق المصرية..

بنك مصر شهادة بعائد متناقص

أعلن بنك مصر أحد أبرز البنوك الحكومية وأكبرها من حيث عدد الفروع والحصص السوقية؛ عن طرحه شهادة " ابن مصر" بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد 22% متناقص لمدة 3 سنوات بحيث يتم صرف عائدها شهريا و سنويا.

الاكتتاب واحتساب العائد

قال البنك إن العائد السنوي المستحق في السنة الأولى من الاكتتاب في تلك الشهادة يصل 22% ثم يتناقص إلي 17.5% في السنة الثانية وصولًا لـ13.25% في السنة الثالثة.

بينما يتم احتساب العائد الشهري لتلك الشهادة بنسبة 20.5% في السنة الأولي ثم يتناقص إلي 16.25% في السنة الثانية ثم 12.25% في السنة الثالثة.

خدمة Apple Pay من بنكا بيت التمويل الكويتي مصر والإمارات دبي الوطني

أعلن كلًأ من بنكا بيت التمويل الكويتي- مصر و الإمارات دبي الوطني؛ عن طرح خدمة Apple Pay لعملائهما، باعتبارها أحد وسائل الدفع الآمن والسريع والإلكتروني من خلال تطبيقات أجهزة iPhone دون الإعتماد على بطاقات الإئتمان ATM.

تفاصيل استخدام الخدمة

يمكن للعميل تقريب هاتفه أو Apple Watch من وحدات الدفع اللاتلامسية لسداد المستحقات المطلوبة وعبر وتطبيق Apple Pay حيث يتم التحقق منها باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز الدخول الخاص بالجهاز، إلى جانب رمز أمان ديناميكي فريد يُستخدم لمرة واحدة فقط.

وتُقبل Apple Pay بمحال البقالة، والصيدليات، وسيارات الأجرة، والمطاعم، ومتاجر التجزئة، وغيرها من الخدمات المختلفة.

تساعد تلك الخدمات عملاء البنكين في تسريع وتيرة تكليفات البنك المركزي المصري الخاصة بالانتقال لمجتمع لانقدي تنفيذًا لاستراتيجية الشمول المالي وتمكين جميع الفئات من الخدمات البنكية المتطورة.

ارتفاع نتائج أعمال ABC

وكشفت نتائج أعمال بنك ABC- مصر؛ بنهاية العام المالي المصرفي المنتهي في 2025؛ عن ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء إلى 40.7 مليار جنيه بزيادة بلغت 7.4 مليار جنيه بنسبة 22% على أساس سنوي، بالإضافة لارتفاع المركز المالي للبنك بنسبة 8% لتسجل 90.2 مليارا بنهاية ديسمبر 2025.

وارتفعت ودائع العملاء إلي 73.6 مليار جنيه بزيادة 6% و 4.4 مليار جنيه نمو على أساس سنوي بالإضافة لصافي الدخل من الأتعاب والعمولات مسجلة 557 مليون جنيه بزيادة 22 مليون جنيه عن العام السابق له بنمو 4%.

كشف عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عن وجود تركيزًا لدي مصرفه في تنويع أنشطته الأساسية، وتوسيع محفظة أعمال الشركات، وزيادة معدلات الاستخدام الرقمي، إلى جانب تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل وتوسيع قاعدة العملاء.

وكشف عن اعتزام البنك العمل علي كما تعزيز مرونته المالية ورفع كفاءة إدارة المخاطر، مع التركيز على التوسع في التمويل، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل من خلال الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية، بما يضمن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومستدام رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

استراتيجية جديدة

تعتمد استراتيجية البنك على 3 محاور رئيسية أبرزها التحول الرقمي، ودعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأداء المالي القوي.

وذكر أن نتائج العام المالي الماضي؛ عكست الاجراءات الخاصة بتقديم خدمات تمويل مبتكرة تتوافق مع استراتيجية البنك المركزي نحو التحول الرقمي لمواكبة التطورات واحتياجات العملاء خصوصًا القطاعات الحيوية؛ إذ تم اطلاق برنامج الأطباء لتمويل عمليات تجهيز المستشفيات والعيادات الطبية بالأجهزة والمعدات بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزي المصري وفترات سداد تصل 7 سنوات.

مدارس خضراء من بنك أبوظبي الأول

أطلق بنك أبوظبي الأول، مبادرة " مدارس خضراء لمستقبل مستدام" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تستهدف المبادرة لتحقيق النمو الاقتصاد والاستدامة البيئية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تتضمن المبادرة انشاء وحدة معالجة المياه الرمادية لرى المساحات الخضراء بحيث تعمل بالطاقة الشمسية ومساحة خضراء مزودة بشبكة ري متكاملة، على أن يتم توزيع وحدات لفصل المخلفات العضوية والصلبة داخل المدرسة، مما يعزز إدارة الموارد ويساهم في خفض انبعاثات الكربون.

تستهدف المبادرة على رفع الوعي البيئي لدى حوالي 3500 طالبه و150 معلمًا ، والمساهمة في خفض درجة حرارة الموقع بما يقرب من أربع الى خمس درجات مئوية، مما يدعم جهود التخفيف من آثار التغير المناخي ويخلق بيئة تعليمية أكثر صحة.