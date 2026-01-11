قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم

أرشيفية
أرشيفية
أعلن رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم لممارسة مهامها التنفيذية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على استعادة مؤسسات الدولة حضورها بعد فترة من توقفها وانتقالها خارج المدينة بسبب الأوضاع الأمنية.

وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية في ولاية الخرطوم، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة تفعيل العمل الإداري والخدمي من داخل العاصمة.

وأشار إلى أن الحكومة ستنظم قريبا فعالية موسعة في مقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم تتضمن ترتيبات لوجستية وتنظيمية خاصة بعودة المؤسسات.

وكانت الخرطوم قد شهدت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما اضطر الحكومة لنقل مقارها التنفيذية خارج العاصمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات السودانية أكثر من مرة عن خطط لإعادة مؤسسات الدولة تدريجيا إلى الخرطوم بالتوازي مع تحسن نسبي في الوضع الأمني وبدء أعمال تأهيل للمقار الحكومية.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن مساع رسمية لإعادة الحياة الإدارية والخدمية إلى العاصمة، مع التأكيد على رمزية الخرطوم كمركز سياسي للدولة، رغم استمرار التحديات الأمنية والإنسانية في مناطق أخرى من البلاد.

