رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم

أعلن رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم لممارسة مهامها التنفيذية، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على استعادة مؤسسات الدولة حضورها بعد فترة من توقفها وانتقالها خارج المدينة بسبب الأوضاع الأمنية.

وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية في ولاية الخرطوم، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة تفعيل العمل الإداري والخدمي من داخل العاصمة.

وأشار إلى أن الحكومة ستنظم قريبا فعالية موسعة في مقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم تتضمن ترتيبات لوجستية وتنظيمية خاصة بعودة المؤسسات.

وكانت الخرطوم قد شهدت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما اضطر الحكومة لنقل مقارها التنفيذية خارج العاصمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات السودانية أكثر من مرة عن خطط لإعادة مؤسسات الدولة تدريجيا إلى الخرطوم بالتوازي مع تحسن نسبي في الوضع الأمني وبدء أعمال تأهيل للمقار الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساع رسمية لإعادة الحياة الإدارية والخدمية إلى العاصمة، مع التأكيد على رمزية الخرطوم كمركز سياسي للدولة، رغم استمرار التحديات الأمنية والإنسانية في مناطق أخرى من البلاد.