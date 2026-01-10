قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يشيد بالدور الدبلوماسي المصري في السودان وغزة ولبنان واليمن وسوريا

كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة
كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة

أشادت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة، بالدور الدبلوماسي المصري فيما يتعلق بـ السودان وقطاع غزة ولبنان واليمن وسوريا.

وقالت كالاس - في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم السبت-: "هناك الكثير يمكننا القيام به مع مصر فيما يخص الهجرة غير الشرعية ولدينا علاقة تجارية كبيرة مع مصر ويمكن تطويرها بشكل أكبر"، مؤكدة أن عالم أصبح شديد الاضطراب لذلك فالنقاشات المتعلقة بسياسات الأمن والدفاع مع مصر مهمة جدا.

وأضافت "لقد ناقشنا مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية لتكون قادرة على السيطرة على الوضع في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق الاستقرار والسلام في قطاع غزة، وهناك قوة دولية للاستقرار لكنها لم تبدأ العمل بعد، مضيفة أنه يجب أن تتولى الشرطة الفلسطينية مهامها في غزة.

وأضافت أن القوة الدولية جاهزة لغزة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، مشددة على أهمية أن يكون معبر رفح مفتوحا في الاتجاهين، معربة عن استعداد أوروبا للمساهمة في قطاع غزة باستخدام أدواتها، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وهي مهمة للغاية.

وحول الشأن السوداني، أكدت “كالاس” أن تحقيق السلام في السودان أمر مهم حتى نتمكن من التركيز على الخطوات التالية.

وأشارت إلى أن استقرار اليمن ولبنان يصب في مصلحتنا، لكن هناك الكثير من التهديدات، ومن المهم ألا تكون هناك تدخلات خارجية في شئون الدول.

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

منتخب نيجيريا

ملوك البدايات.. نيجيريا تكتب التاريخ في المغرب 2025

فيكتور أوسيمين

فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في مباراة نيجيريا والجزائر بكأس الأمم الأفريقية

ريال مدريد

ريال مدريد يبحث عن بطولة جديدة في نهائي السوبر الأسباني بجدة

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

