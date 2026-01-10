الاتحاد الأوروبي يشيد بالدور الدبلوماسي المصري في السودان وغزة ولبنان واليمن وسوريا

أشادت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة، بالدور الدبلوماسي المصري فيما يتعلق بـ السودان وقطاع غزة ولبنان واليمن وسوريا.

وقالت كالاس - في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم السبت-: "هناك الكثير يمكننا القيام به مع مصر فيما يخص الهجرة غير الشرعية ولدينا علاقة تجارية كبيرة مع مصر ويمكن تطويرها بشكل أكبر"، مؤكدة أن عالم أصبح شديد الاضطراب لذلك فالنقاشات المتعلقة بسياسات الأمن والدفاع مع مصر مهمة جدا.

وأضافت "لقد ناقشنا مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية لتكون قادرة على السيطرة على الوضع في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق الاستقرار والسلام في قطاع غزة، وهناك قوة دولية للاستقرار لكنها لم تبدأ العمل بعد، مضيفة أنه يجب أن تتولى الشرطة الفلسطينية مهامها في غزة.

وأضافت أن القوة الدولية جاهزة لغزة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، مشددة على أهمية أن يكون معبر رفح مفتوحا في الاتجاهين، معربة عن استعداد أوروبا للمساهمة في قطاع غزة باستخدام أدواتها، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وهي مهمة للغاية.

وحول الشأن السوداني، أكدت “كالاس” أن تحقيق السلام في السودان أمر مهم حتى نتمكن من التركيز على الخطوات التالية.

وأشارت إلى أن استقرار اليمن ولبنان يصب في مصلحتنا، لكن هناك الكثير من التهديدات، ومن المهم ألا تكون هناك تدخلات خارجية في شئون الدول.