اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة

أكد اللواء مجدي اللوزي رئيس اتحاد الملاكمة المصري أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعا فى تمام الساعة الـ 5 اليوم الأحد لمناقشة كافة الملفات العالقة فى لعبة الملاكمة.

قال اللواء مجدي اللوزي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: بعض الإداريين المحسوبين فى بعض الأندية وفي بعض البطولات ليس لهم أي تأثير يقودون هجمة شرسة على اتحاد الملاكمة فى الآونة الأخيرة.

أضاف اللواء مجدي اللوزي: بعض المنتفعين فى الرياضة يثيرون الأزمات حول اتحاد الملاكمة الغرض منها تعطيل عمل الاتحاد عن إعداد المنتخب القومى للملاكمة.

تابع اللواء مجدي اللوزي: فى نفس الوقت ثارت شائعات الاستقالة من بعض إداريي الأندية وهم للعلم أطراف يعملون أثناء البطولات وليس لهم أى تأثير على سير مجريات العمل بالاتحاد المصري للملاكمة.

شدد على أن أى اجتماعات غير شرعية وبدون موافقة اتحاد الملاكمة تعتبر اجتماعات خارجة عن القانون.

وقال اللواء مجدي اللوزي أيضا: استلمت مهمة رئاسة اتحاد الملاكمة بالإنتخاب منذ عام وتحديدا يوم 8 ديسمبر عام 2024 ولم يكن لدينا سوي 2 لاعيبة قدام الكابتن عرابي سنه كبير 38 سنة والكابتن العوضي.

واصل اللواء مجدي اللوزي: عملنا نشاط رياضي وتم تشكيل منتخب بنين وبنات للكبار والشباب وسافر لخوض بطولة افريقيا تحت 17 سنة فى الجزائر وحصدنا 9 ميداليات بنين وبنات وبعدها اشتركنا في بطولة الرياض لـ التضامن الإسلامي وحصلنا على ميدالية ذهبية وأخري برونزية.

وأكمل: عملنا معسكرا دائما فى مركز المعادى وسوف نسافر خلال شهر للمشاركة في بطولة العالم ببلغاريا بغرض الاحتكاك وأيضا سوف نشارك فى شهر مارس المقبل بغرض المشاركة في بطولة العالم فى تايلاند المؤهلة إلي دورة الأولمبية للشباب.

واختتم اللواء مجدي اللوزي حديثه قائلا نجحت فى عمل 25 ميدالية أوليمبية للكبار والشباب خلال مسيرتي وتاريخي يعلمه الجميع وأخطرت وزارة الشباب والرياضة بما يحدث من المنتفعين ومثيري الإشاعات وتواصلت بشكل ودى معهم لكن لا يوجد أى حلول.