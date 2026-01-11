جلسة الصلح بين قبيلتيِّ البياضية والعبابدة لإنهاء الخلافات التي نشبت على خلفية العملية الانتخابية.. صور

عقدت جلسة صلح بديوان قبيلة البياضية بالقنطرة غرب، في مشهد يجسد وحدة الصف وترسيخ قيم التسامح المجتمعي لإنهاء خلاف بين القبيلة و قبيلة العبابدة على خلفية الانتخابات البرلمانية.

و شارك النائب سليمان وهدان بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، النائب محمد طلبة، النائب سامي سليم، النائب موسى خالد "أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية"، والنائب عطيه ابو قردود، النائب سعيد العماري، النائب موسى عكيرش، والنائب فايز أبوحرب "نواب محافظة شمال سيناء" وكذلك النائب عصام منسي عضو مجلس النواب السابق والدكتور سلمان اليماني والأب ساويرس، ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى جانب كبار العائلات والعواقل والمشايخ والعُمد، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في أجواء سادها الود والتفاهم.

جلسة الصلح بين قبيلتيِّ البياضية والعبابدة؛ لإنهاء الخلافات التي نشبت على خلفية العملية الانتخابية

وأسفرت الجلسة عن إنهاء الخلاف بشكل كامل بين الطرفين، حيث جرى التصالح وتصافح الحضور، مع تعهد الجميع بطي صفحة الخلاف والعمل على تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وأكد الحضور أهمية تغليب المصلحة العامة والحفاظ على الروابط الاجتماعية، بما يعكس روح المسؤولية والتلاحم بين أبناء الوطن، ودعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والسلم المجتمعي.