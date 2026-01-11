قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
محافظات

جلسة الصلح بين قبيلتيِّ البياضية والعبابدة؛ لإنهاء الخلافات التي نشبت على خلفية العملية الانتخابية | صور
محمد الغزاوى _ انجى هيبة

عقدت جلسة صلح  بديوان قبيلة البياضية بالقنطرة غرب، في مشهد يجسد وحدة الصف وترسيخ قيم التسامح المجتمعي لإنهاء خلاف بين القبيلة و قبيلة العبابدة على خلفية الانتخابات البرلمانية.

و شارك النائب سليمان وهدان بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء،  النائب محمد طلبة، النائب سامي سليم، النائب موسى خالد "أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية"، والنائب عطيه ابو قردود، النائب سعيد العماري، النائب موسى عكيرش، والنائب فايز أبوحرب "نواب محافظة شمال سيناء" وكذلك النائب عصام منسي عضو مجلس النواب السابق والدكتور سلمان اليماني والأب  ساويرس، ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى جانب كبار العائلات والعواقل والمشايخ والعُمد، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في أجواء سادها الود والتفاهم.

وأسفرت الجلسة عن إنهاء الخلاف بشكل كامل بين الطرفين، حيث جرى التصالح وتصافح الحضور، مع تعهد الجميع بطي صفحة الخلاف والعمل على تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

وأكد الحضور أهمية تغليب المصلحة العامة والحفاظ على الروابط الاجتماعية، بما يعكس روح المسؤولية والتلاحم بين أبناء الوطن، ودعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والسلم المجتمعي.

الإسماعيلية مطروح البياضية العبابدة

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

