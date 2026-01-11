«النبراوي» يُعلن طرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين خلال 3 أشهر

أجرت النقابة العامة للمهندسين، أولى القرعات العلنية السبت، لبيع 96 وحدة سكنية بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بالنقابة العامة، فيما شهدت عملية إجراء القرعة إقبالًا كبيرًا من الأعضاء الراغبين في حجز الوحدات.

وتشمل القرعات التي تجري على 3 أيام، بيع 239 وحدة من الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات إسكان المهندسين بـ 3 مدن جديدة، بـ(أنظمة سداد ميسرة مع الاستلام الفوري)، وذلك في كل من القاهرة الجديدة (كمبوند بارادايس)، ومدينة السادس من أكتوبر (جنوب الأحياء)، ومدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك في حضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام، والدكتور معتز طلبة، أمين الصندوق، والدكتور سعد مكرم، أمين الصندوق المساعد، إضافة إلى الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة القرعة، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم، وكيل اللجنة، والمهندسة زينب شاور، مقرر اللجنة.

ورحَّب المهندس طارق النبراوي، بالمشاركين في القرعة، متمنيًا التوفيق لهم جميعًا، مؤكدًا أن طبيعة القرعة تفرض وجود فائزين وآخرين لم يحالفهم الحظ، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من الوحدات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما يتيح فرصة أخرى للمهندسين غير الفائزين في هذه المرحلة.

وأوضح "النبراوي" أن مشروع بارادايس يتمتع بخصوصية، كونه أحد المشروعات الأساسية الهادفة إلى تدعيم صندوق معاشات النقابة، موضحًا أن هيئة مكتب النقابة حرصت على إدارة عملية الاقتراع بأقصى درجات الشفافية والدقة، مختتمًا حديثه بتمنياته التوفيق للجميع.

من جانبه، أشار الدكتور هشام سعودي، أن هناك فرصًا أخرى بمشروع بارادايس، حيث ستتوافر وحدات أخرى ضمن مراحله المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات إسكان متنوعة في مدن أخرى، مثل أكتوبر والعبور، إلى جانب مشروعات جديدة جارٍ العمل عليها، موضحًا أن لجنة الإسكان تستهدف تلبية احتياجات جميع فئات المهندسين من الوحدات السكنية، سواء منخفضة أو متوسطة أو متميزة، مهنئًا الحضور بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يحمل الخير للجميع.

وفي سياق متصل، رحَّب المهندس محمود عرفات، بالمشاركين، موضحًا أن هذه القرعة تُعد الأولى ضمن ثلاث قرعات لثلاثة مشروعات مختلفة، تُجرى على مدار ثلاثة أيام متتالية، لطرح وحدات تتنوع من حيث المساحات والأسعار والمواقع، بما يلبي مختلف رغبات المهندسين.

وأكد "عرفات" حرص النقابة لإدارة القرعات بمنتهى الشفافية، قائلًا: "حريصون أن ندير كل أمورنا بمنتهى الشفافية، وهو ما ستلمسوه في قرعة اليوم، لإعطاء كل ذي حق حقه"، مشيرًا إلى أن الوحدات المطروحة جاهزة للاستلام الفوري، وهي إحدى المزايا التي تحرص النقابة على توفيرها لأعضائها، موضحًا أن من لم يحالفه الحظ في هذه المرحلة ستكون له فرص أخرى في القرعات المُقبلة، إضافة إلى طرح أراضٍ ومشروعات إسكان جديدة داخل القاهرة وخارجها.

فيما أوضح المهندس الاستشاري السيد حسن، أن القرعة تستهدف بيع وتخصيص 96 وحدة سكنية بمشروع بارادايس بالقاهرة الجديدة، بما يوفر فرصًا جيدة لعدد كبير من المهندسين، مؤكدًا أن دور النقابة يرتكز على دعم أعضائها، مع الاهتمام البالغ بملف صندوق المعاشات، باعتباره الهدف الأسمى للنقابة، قائلًا: "الجميع يتكاتف من أجل هذا الصندوق"، مشددًا على أن المهندسين الذين سبق حصولهم على وحدات إسكان تابعة للنقابة في قرعات سابقة تم استبعادهم لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأعضاء.

واختتم "حسن" كلمته باستعراض أبرز إنجازات لجنة الإسكان، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام سعودي، إلى جانب شرح تعليمات وإجراءات القرعة، مناشدًا المهندسين الالتزام بها لضمان سهولة وسلاسة التنفيذ.