إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
الشهابى يوجه بإعداد رؤية وخارطة طريق للنهوض بنادى دمياط

زينب الزغبي


التقى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم مع أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة نادى دمياط الرياضى ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار محمد الماشطة

حيث استهل " المحافظ"  اللقاء بتهنئة أعضاء لجنة الإدارة،  لصدور قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة إدارة شئون نادى دمياط الرياضى،  معربًا عن خالص امنياته للجنة بالتوفيق وتحقيق الصالح العام للنادي و النهوض بالخدمات التى يقدمها .

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن ملف نادى دمياط الرياضى يُعد من الملفات الشائكة التى تم طرحها على الساحة خلال الفترة الماضية،  لذا عكفت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على دراسة الملف بشكل كامل ورصد أى مخالفات ، و إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وصولاً إلى حل مجلس الإدارة السابق ووضع عدد من الخطوات بالمرحلة الانتقالية ، إلى أن تم تشكيل لجنة مؤقتة .

و أضاف " المحافظ " إلى أن الفترة الماضية شهدت تكاتف عميق بين المحافظة والوزارة ليس فقط بالنسبة لملف مجلس إدارة النادى وإنما أيضًا العمل على استكمال كافة الأعمال بمقر النادى الذى يحظى بمقومات ضخمة ، لافتًا إلى أن قيمة استكمال الأعمال من توصيل المرافق قد بلغت 30 مليون جنيه.

و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " بأن لجنة الإدارة أمام تحدى مهم ولابد أن تضع خطة محددة الأهداف وخارطة طريق وذلك لدعم النادى ، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات التى يتمتع بها النادى لتحقيق رؤى  الاستدامة ، و تعزيز الأنشطة الرياضية به بما ينعكس بشكل ايجابى على مستوى الخدمات الرياضية المقدمة للنشء وللمواطنين، والوصول به الى المكانة التى يستحقها، موجهًا أيضًا بتشكيل باقى اللجان المنوطة بإدارة النادى ، وفقًا للوائح والقوانين ، وأكد كذلك على دعم المحافظة الكامل للجهود التى تساعد فى تحقيق تلك الاستراتيجية. 
وعلى الجانب الآخر ،، أشاد رئيس اللجنة وأعضائها بجهود محافظ دمياط،  والتى ساهمت فى تحقيق طفرة كبيرة بالملف الرياضى ، حيث أثمرت تلك الجهود عن العديد من الإنجازات أبرزها الدفع بالأعمال بنادى " سيتى كلوب " و تصحيح أوضاع نادى دمياط الرياضى.

هذا ويشار إلى أن قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 1868 لسنة 2025 ، الذى تضمن تشكيل لجنة لإدارة شئون نادى دمياط الرياضى ، حيث شُكلت برئاسة عاطف عطية ، وعضوية كلاً من رضا إسماعيل،  صلاح البرلسى ، محمد سعد الجحر ، المستشار طه طه الطحان و محمد أبو السعود والكابتن أسامة حلمى .

