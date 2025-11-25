في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالجمهورية الجزائرية ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار علاقات التعاون بين الجانبين.

إستعرض الجانبان خلال اللقاء المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الجرائم العابرة للحدود بشتى أشكالها وخاصة فى مجال مٌكافحة الإرهاب والمخدرات بما يرسخ دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة ، كما صرح بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات مع أجهزة الأمن المصرية .

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية الجزائرى والوفد المُرافق له للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالجمهورية الجزائرية ، فى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتى وشعبى البلدين الشقيقين ، والتى إنعكست إيجابياً على مجالات التعاون الثنائى ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون فى مجالات مُكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم السيبرانية ، مع ضرورة بناء القدرات وتعزيز التعاون فى مُختلف المجالات محل الإهتمام المُشترك فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

