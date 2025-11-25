قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 يوما في السجن.. قصة رمضان صبحي من الملاعب إلى الزنزانة
مواطن تسعيني يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 بلجنة طه حسين بالنزهة
استسلم لوساوس شيطانية| ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم بالطالبية
مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني
الشرقية .. إقبال كثيف من أهالي قرية الهيصمية على لجنة مدرسة غيث
إشاعة للفاحشة.. الأزهر: ابتزاز الزوجة بعد الانفصال عدوان وجريمة في الشرع والقانون
في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية
عقوبات فيفا ضد كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام أيرلندا
مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين
انتخابات النواب 2025 .. إقبال ملحوظ من الفتيات على لجنة مدرسة مصطفى يسري بمصر الجديدة
تعرف على مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العرب
اجتماع القاهرة يبحث تكثيف الجهود بالتعاون مع أمريكا لإنجاح المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية

مصطفى الرماح

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالجمهورية الجزائرية ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار علاقات التعاون بين الجانبين.

إستعرض الجانبان خلال اللقاء المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الجرائم العابرة للحدود بشتى أشكالها وخاصة فى مجال مٌكافحة الإرهاب والمخدرات بما يرسخ دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة ، كما صرح بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات مع أجهزة الأمن المصرية .

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية الجزائرى والوفد المُرافق له للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالجمهورية الجزائرية ، فى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتى وشعبى البلدين الشقيقين ، والتى إنعكست إيجابياً على مجالات التعاون الثنائى ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون فى مجالات مُكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم السيبرانية ، مع ضرورة بناء القدرات وتعزيز التعاون فى مُختلف المجالات محل الإهتمام المُشترك فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

وزير الداخلية الجمهورية الجزائرية علاقات التعاون الجرائم

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

موراي

شاهد.. سيارة لم يمسسها أحد تباع بقيمة 20 مليون دولار

هيونداي

أفضل علامة تجارية لسيارات الدفع الرباعي.. ليست تويوتا أو هوندا

تغيير الزيت

دعوى قضائية ضد محرك جنرال موتورز تزعم أن تغيير الزيت خطر كبير

استمرار توافد العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

