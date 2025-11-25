رئيس اللجنة أبلغ عنها.. ضبط محاولة لتزوير الانتخابات بكفر الشيخ

أعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية وتقدم أحد المستشارين "رئيس إحدى اللجان الانتخابية " بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ بمذكرة تفيد قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بمحاولة الإدلاء بصوته الانتخابى باستخدام بطاقة شخصية ملك لآخر .



وبمواجهته اعترف بتحصله على البطاقة من ( أحد الأشخاص) تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالى وعدد من الكروت الدعائية لصالح أحد المرشحين.

كما أمكن ضبط مالك البطاقة الشخصية المشار إليها (عامل ، مقيم بذات المركز).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





