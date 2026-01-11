نشأت الديهي يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان غدا والمرأة تدير المشهد.. تفاصيل

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المقرر عقدها غدًا الاثنين الموافق 12 يناير، وذلك تنفيذًا وتطبيقًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء الماراثون الانتخابي وتعيين رئيس الجمهورية 28 عضوًا في البرلمان الجديد.

الجلسة الافتتاحية ستشهد سابقة لافتة



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الجلسة الافتتاحية ستشهد سابقة لافتة، حيث ستتولى ثلاث سيدات إدارة الجلسة، في تأكيد واضح على دور المرأة المصرية ومكانتها، مشيرًا إلى أن جميع الأعضاء المنتخبين يقفون على قدم المساواة في الحقوق داخل المجلس.



وأشار إلى أن النائبة عبلة الهواري، نائبة سوهاج عن حزب مستقبل وطن، ستتولى الجلوس على منصة رئيس المجلس خلال الجلسة الافتتاحية، لافتًا إلى اعتذار المستشار صلاح فوزي عن الحضور نظرًا لطول الجلسة، التي ستشهد أداء نحو 600 نائب لليمين الدستورية.



وأكد الديهي أن دعوة الرئيس لعقد الجلسة الافتتاحية سبقتها خطوة مهمة تمثلت في تعيين 28 عضوًا جديدًا، نصفهم من النساء، يمثلون قامات وطنية بارزة في مجالات فنية وطبية وإعلامية، معتبرًا أن هؤلاء الأعضاء يمثلون إضافة حقيقية للمجلس.



وأوضح أن السير الذاتية للأعضاء المعينين مشرفة وتعكس خبرات محترمة على المستويين المحلي والبرلماني، بما يعزز من قوة وتنوع البرلمان الجديد.