برلمان

المنسوجات قاطرة تصديرية واعدة.. برلمانية تشيد بافتتاح مصنع جديد في العين السخنة

المنسوجات
المنسوجات
حسن رضوان

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع «وامي فاشون» للملابس الجاهزة والمفروشات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس التوجه الجاد للدولة نحو دعم الصناعات التصديرية كثيفة العمالة، وفي مقدمتها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، الذي يُعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة الصادرات.

وأضافت الكسان، في تصريح لـ" صدي البلد"، أن هذا النوع من المشروعات يسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وشامل.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات النوعية، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وحوافز تنافسية، مشددة على أهمية استمرار دعم هذا القطاع الواعد ضمن خطط الموازنة العامة، لما له من دور محوري في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "وامي فاشون" للملابس الجاهزة والمفروشات، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ودعم الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أنه يعكس دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع المشروعات القادرة على المنافسة العالمية ورفع القيمة المضافة.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب مشروعات رائدة في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يعزز الريادة المصرية ويرفع حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كثيفة العمالة توفر فرص عمل مستدامة وتدعم منظومة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.

وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في استقطاب استثمارات نوعية تعمق التصنيع المحلي وتلبي احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية. 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من  إسلام العشماوي، رئيس مجلس إدارة الشركة للملابس الجاهزة، الذي أوضح أن مصنع شركة "وامي فاشون" يختص بإنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات، ويقام على مساحة 2559 مترا مربعا، باستثمارات تقدر بـ  2.5 مليون دولار، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 6500 طن سنويًا، ويوفر 140 فرصة عمل مباشرة، و 75 فرصة عمل غير مباشرة، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم العمالة إلى 650 عاملاً بحلول منتصف العام الجاري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من التوسعات، وذلك بما يسهم في تعزيز المشروعات كثيفة العمالة، ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر.

