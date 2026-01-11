البطران يلتقي رئيس البنك الزراعي المصري لبحث دعم صغار المزارعين وزيادة الصادرات

التقى الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعدداً من أعضاء اللجنة، محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ونواب رئيس البنك وذلك لبحث تعزيز التعاون بين البنك واللجنة، وسبل دعم صغار المزارعين بما ينعكس على دعم جهود التنمية الزراعية.

وأكد البطران، على أهمية اللقاء بين أعضاء اللجنة، والإدارة التنفيذية العليا للبنك الزراعي المصري، نظراً للدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار إلى أهمية عقد تلك اللقاءات بصفة دورية لتكون همزة وصل بين البنك والعاملين بالقطاع الزراعي ، ما يعود بالنفع على ملايين الفلاحين، وينعكس على تحقيق التنمية الزراعية والريفية وفقا لرؤية الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الفلاح وضمان وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب وزيادة الرقعة الزراعية وبما يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرض البطران، عدداً من المقترحات التي تستهدف رفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، من بينها التوسع في منح القروض الزراعية، والتحول من نظم الري التقليدي للري الحديث، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم التصنيع الزراعي، و توفير فرص العمل لتمكين المرأة والشباب، والعمل على إيجاد منافذ تسويق للمنتجات والمحاصيل الزراعية من المزارع للمستهلك مباشرة، للقضاء على الحلقات الوسيطة والسماسرة، بما ينعكس على تحقيق ربحية أعلى للمزارعين، وتخفيض الأسعار للمستهلك.

وتطرق البطران، لضرورة الاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في مختلف القطاعات الحيوية، لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، والقطاع الخاص.

كما أكد البطران، علي أهمية دور البنك في دعم مبادرات محو أمية المرأة الريفية حتي تتمكن من مساعدة أسرتها في مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه أعرب محمد أبو السعود، عن سعادته باستقبال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، مؤكدا حرص البنك على تعزيز سبل التعاون مع ممثلي الشعب، والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي لدعم الإقتصاد القومي.

وأشار أبو السعود، إلى أن البنك الزراعي المصري، يبقى هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري، من خلال التوسع في إتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الإنتاجية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية التي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5 %، بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، باجمالي نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي ٣٧٠ ألف مزارع.

وأكد أن البنك لا يدخر جهداً لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيرا الي أن البنك بصدد الإعلان عن مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية وسيارات النقل، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.

وحضر اللقاء كلا من سامي عبد الصادق، و غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من أعضاء اللجنة علاء عبد النبي، وكيل أول اللجنة والدكتور جمال أبو الفتوح، وإبراهيم عيسى ومحمد شعيب.