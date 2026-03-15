برلماني: الدولة حريصة على حماية المواطنين وتوفير السلع رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية

أكد النائب محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية، حملت رسائل طمأنة ومهمة تعكس الشفافية والوضوح في مصارحة الشعب المصري بحقائق الأوضاع الإقليمية والاقتصادية، وتؤكد في الوقت ذاته قدرة الدولة على تجاوز التحديات الراهنة.

وقال البطران، في بيان له اليوم ، إن كلمة الرئيس جاءت شاملة ومباشرة، حيث وضعت المواطنين أمام صورة واقعية لما تشهده المنطقة من تطورات وصراعات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، وهو ما انعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية في مختلف دول العالم، ومنها مصر.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس حول أهمية الشفافية وضرورة قيام الحكومة بشرح الحقائق للمواطنين يعكس نهجًا واضحًا في إدارة الدولة قائمًا على المصارحة والثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والشعب، وهو ما يعزز من حالة الوعي المجتمعي في التعامل مع التحديات الراهنة.

وأشار البطران إلى أن تأكيد الرئيس على استمرار الدولة في توفير السلع الاستراتيجية ومراقبة الأسواق لمنع أي محاولات للاستغلال يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مشيدًا كذلك بتوجيه الرئيس للحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف البطران أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس بشأن ضرورة تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات تعد رسالة مهمة لكل المصريين بضرورة الحفاظ على استقرار الدولة ودعم مؤسساتها الوطنية.



واختتم النائب محسن البطران بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الوعي والتكاتف من جميع أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن الدولة المصرية قادرة، بفضل تماسك شعبها وقوة مؤسساتها، على تجاوز التحديات وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.