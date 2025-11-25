مفاجآت في أقوال الشهود| المستشار أشرف عبدالعزيز: رمضان صبحي لم يعلم بالواقعة.. تفاصيل

حصل موقع صدى البلد على نص مرافعة المستشار أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب رمضان صبحي في قضية التزوير.

وقال المستشار أشرف عبدالعزيز ، محامي اللاعب رمضان صبحي في مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، في قضية التزوير، إنه ثبت من الاوراق ان المتهم الاول هو من دخل لأداء الامتحان من الترم الاول من الفرقه الثالثة ورسب في خمس مواد وتغيب عن مادتين ، ثم دخل الامتحان الاول في الترم الثاني من الفرقة الثالثة وتم ضبطه. والواقع ان هذه الواقعة لا يمكن ان تكون خالية من الدلالة ودلالتها ان المتهم الثالث ان كان يعلم بما يحدث او كان مشتركا في هذه الوقائع لطلب استبداله باعتبار رسوبه وتغيبه.

وأوضح أنه ثبت بالأوراق نتيجة المعهد في الترم الأول في أقوال شاهد الإثبات الأول / عصام زكريا عاشور في أقواله أمام النيابة العامة كالآتي:

س/ وكم عدد المواد تحديداً التي صدرت فيها نتيجة خاصة بالطالب / رمضان صبحي رمضان ؟

ج / هو الترم الأول سبعة مواد وطلعت له نتيجة السبع مواد خمس مواد رسوب ومادتين غياب وهو الأمر الذي يثبت عدم علم أو اشتراك المتهم الثالث / رمضان صبحي رمضان أحمد في أي من الوقائع المسندة إليه في أمر الإحالة، حيث إن المتهم لو كان على علم بأن هناك شخصا ينتحل صفته ويؤدي الامتحانات بدلاً منه وعلم أنه رسب في الترم الأول لكان طلب من المتهم الرابع / طارق المصري استبدال المتهم الأول / يوسف محمد سعد، حيث إن المتهم الأول / يوسف محمد سعد قرر أمام النيابة العامة كالآتي : س / وما علاقتك بالمدعو / رمضان صبحي ؟

ج / أنا معرفوش ومفيش بينا أي علاقة .