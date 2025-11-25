قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

من الملعب لـ التخشيبة.. رمضان صبحي موهبة ضاعت خلف القضبان

رمضان صبحي
يسري غازي

يواجه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي مصيرا غامضا فى واقعة تزوير في أوراق رسمية خاصة بـ المعهد الذي يدرس به إثر حجز محكمة جنايات الجيزة القضية للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم مع استمرار حبس اللاعب.

وخضع رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي لـ التحقيقات بمعرفة النيابة العامة فى واقعة تزوير بـ أوراق رسمية. 

رمضان صبحي الذي صال وجال فى الملاعب بقميص النادي الأهلي وبيراميدز وخاض تجربة إحترافية فى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي يقبع فى الوقت الراهن خلف القضبان.
 

بداية أزمة رمضان صبحي 
قررت النيابة العامة بأبو النمرس حبس شاب وفرد أمن متورطين في انتحال شخصية اللاعب وأداء الامتحانات بدلًا من رمضان صبح نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

كما أمرت النيابة العامة بضبط صاحب كافيه لتورطه بواقعة تزوير أوراق رسمية خاصة بلاعب بيراميدز رمضان صبحي وعرضت المتهم الأول على قسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي واستدعت موظفين بالمعهد لسماع أقوالهم، إلى جانب تحريات مباحث الأموال العامة لكشف ملابسات القضية.

واعترف الشاب المنتحل بتنفيذ واقعة التزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بإمتحانات رمضان صبحي لاعب بيراميدز مقابل تقاضيه مبلغًا ماليًا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية سماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
 

كل السيناريوهات مفتوحة بـ أزمة رمضان صبحي 
علق محمد رشوان، محامي إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق على حبس رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز في مركز أبو النمرس بقرار من محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، فى واقعة تزوير أوراق رسمية، وتأجيل النظر في القضية حتى يوم الثلاثاء المقبل.قال المحامي محمد رشوان، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كل السيناريوهات مفتوحة في قضية رمضان صبحي، وممكن المحكمة تؤجل تاني مع استمرار حبسه.

أضاف المحامي محمد رشوان: “وممكن رمضان صبحي ياخد إخلاء سبيل بضمان مالي.. لازم نعرف إن رمضان صبحي مش وحده في القضية ومعه 4 متهمين كمان”.

واختتم حديثه قائلًا: الحقيقة لا نملك إلا الدعاء له كشاب صغير ممكن مستقبله ينتهي.. لاعب موهوب جدا والموضوع هنا مش أهلي وبيراميدز ولا غلط ولا ولا ..القانون هيطبّق على الجميع ..القادم يبدو صعبًا جدًا ودقيقًا.
 

حجز رمضان صبحي للنطق بـ الحكم 

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثون، والمنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، جلسة محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وكان وصل صباح اليوم لاعب الكرة رمضان صبحي بسيارة الترحيلات لـ محكمة شبرا الخيمة، لحضور جلسة محاكمته بتهمة تزوير في محرر رسمي.

وصل أيضا لاعب الكرة شريف إكرامي لمساندة رمضان صبحي فى ثالث جلسات محاكمته بقضية التزوير في محررات رسمية، وذلك بعد قرار المحكمة الأخير بتجديد حبس لاعب بيراميدز، وترحيله إلى السجن.

وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر تشديدات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة قبل نظر ثالث جلسات محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي.

رمضان صبحي الأهلي بيراميدز محكمة الجنايات شريف إكرامي

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

