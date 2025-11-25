استمرار حبس رمضان صبحى حتى 30 ديسمبر للنطق بالحكم.. تفاصيل الجلسة

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

ودفع أشرف عبد العزيز محامي اللاعب رمضان صبحي في اتهامه و3 آخرين بتهمة حيازة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بانتفاء ركن العلم بالنسبة للاعب رمضان صبحي بالواقعة، ودفع مصطفي رمضان محامي اللاعب رمضان صبحي، بعدم رسمية الأوراق الخاصة بالامتحانات، وغير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وممهورة فقط بخاتم المعهد، ولم يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي، وأن الواقعة تمت دون علم اللاعب رمضان صبحى، وأن المسئول عنها هو المتهم الرابع.

وقدم دفاع اللاعب رمضان صبحي شهادات طبية تفيد إصابة موكله، وقدم دفوعا تضمنت انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة محل الاتهام.

دفع الدكتور محمد عرفات دفاع المتهم الثاني بقضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بانتفاء الصلة بين موكله وباقي المتهمين وعدم وجود أي دور له بالأوراق أو داخل لجان الامتحانات، باعتباره فرد أمن لا علاقة له باللجان، وعدم ثبوت أية تحويلات أو رسائل أو مكالمات بينه وبين باقي المتهمين، وأن موكله هو من ألقي القبض علي الطالب المنتحل لصفة اللاعب رمضان صبحي.

وخلال الجلسة، فضت المحكمة الأحراز المتعلقة بالقضية.

ووصل اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، في سيارة ترحيلات إلى محكمة شبرا الخيمة لاستكمال محاكمتهم في اتهامهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.