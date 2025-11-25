بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

انتهت محكمة جنايات الجيزة، من الاستماع لدفاع المتهمين، في قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.

خلال مرافعته نفى أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب رمضان صبحي، وجود ثمة علاقة بين اللاعب والمتهم الأول الذي اتهم بأداء الامتحانات بدلا منه، وخلال الجلسة، فضت المحكمة الأحراز المتعلقة بالقضية.

وشهدت ثالث جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في تهمة التزوير بمحررات رسمية، بمحكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، تقديم دفوع المحامي الخاص بالمتهم الأول التي ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي وانتفاء أركان الجريمة محل الاتهام، فيما تغيب محامي المتهم الرابع عن الجلسة.

وقال شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز شقيق زوجة اللاعب رمضان صبحي من أمام محكمة شبرا الخيمة أن الحقيقة ستظهر لثقته في العدل.

ووصل منذ قليل شريف إكرامي لمساعدة زميله في الفريق ونسيبه رمضان صبحي بجلسة اليوم وردد أمام عدسات المصورين: إحنا سايبينها على الله.. والحق هيوصل لأصحابه".

كما وصل اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، في سيارة ترحيلات إلى محكمة شبرا الخيمة لاستكمال محاكمتهم في اتهامهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.