دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، لمرافعة دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من اللاعب رمضان صبحي.

ودفع بسام أبو رحمة وأحمد أبو طالب، محاميا دفاع المتهم الأول، بانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء أركان الجريمة، مطالبين ببراءة موكلهما.

وقال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز وشقيق زوجة اللاعب رمضان صبحي، من أمام محكمة شبرا الخيمة، إن الحقيقة ستظهر لثقته في العدل.

ووصل، منذ قليل، شريف إكرامي لمساعدة زميله في الفريق ونسيبه رمضان صبحي بجلسة اليوم، وردد أمام عدسات المصورين: إحنا سايبينها على الله.. والحق هيوصل لأصحابه".

كما وصل اللاعب رمضان صبحي و3 آخرون، في سيارة ترحيلات، إلى محكمة شبرا الخيمة، لاستكمال محاكمتهم في اتهامهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

ووصل اللاعب شريف إكرامي، حارس المرمى وشقيق زوجة رمضان صبحي، إلى المحكمة لمساندة اللاعب، رفقة المحامي أشرف عبد العزيز.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.