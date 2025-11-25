شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير

وصل منذ قليل اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، في سيارة ترحيلات إلى محكمة شبرا الخيمة لاستكمال محاكمتهم في اتهامهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

ووصل اللاعب شريف إكرامي حارس المرمى شقيق زوجة رمضان صبحي إلى المحكمة لمساندة اللاعب رفقة المحامي أشرف عبد العزيز.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، اليوم الثلاثاء ثالث جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.