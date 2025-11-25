قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرق الهلال الأحمر تنتشر لتقديم الدعم للناخبين في لجان القاهرة
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وصول شريف إكرامي إلى قاعة المحكمة لدعم ومساندة رمضان صبحي.. شاهد

لقطات من وصول شريف إكرامي لقاعة المحكمة لدعم ومساندة رمضان صبحي
لقطات من وصول شريف إكرامي لقاعة المحكمة لدعم ومساندة رمضان صبحي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لقطات وصول شريف إكرامي محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، لدعم  اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، خلال ثالث جلسات محاكمته في قضية اتهامه وآخرين بـ"تزوير محررات رسمية" تتعلق بامتحانات معهد خاص. 


وقررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثين، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

إجراءات أمنية 
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي، لنظر الاتهامات الموجهة للمتهمين، والتي تشمل تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليًا.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين “يوسف. م”، 22 عاما، عامل بمقهى، مقیم بمساكن المحمودية المقطم - القاهرة، و"محمد. إ"، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، مقيم الكوبري الأول بجوار قرن الأفرنجي - قرية الشباب مركز البدرشين - الجيزة، و"رمضان. ص"، 28 عاما، لاعب كرة قدم، مقيم بالم هيلز - القطامية - القاهرة، و"طارق. م"، 45 عاما - مالك مقهى - مقيم 7 - قطعة 6075 - المقطم - القاهرة، لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محرر رسمي، وهو "كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات آنفة البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك كل من المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

الاعلامي مهيب عبد الهادي شريف إكرامي محكمة جنايات الجيز رمضان صبحي بيراميدز

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير للاقتراع بمنطقة مصر القديمة والمنيل.. صور

رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية

رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات النواب ويدعو للمشاركة الإيجابية

مركز المعلومات

معلومات الوزراء والقوميُّ للسكانِ يوقعان اتفاق تعاون لمعالجةِ القضايا الخاصةِ بالسكانِ

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

