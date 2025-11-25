استمرار حبس اللاعب رمضان صبحي في قضية التزوير.. وتأجيل جلسة محاكمته لـ 30 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثون المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مع استمرار حبسهم لجلسة لـ 30 ديسمبر.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، شهدت جلسة مثيرة اليوم، حيث أعادت المحكمة استجواب لاعب كرة القدم رمضان صبحي للمرة الثانية داخل ثالث جلسات محاكمته، في القضية المتهم فيها هو وثلاثة آخرون بتزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وخلال الاستجواب المتجدد، واجه رئيس المحكمة المتهمين بالأحراز والمستندات المضبوطة، وطرح عليهم أسئلة تفصيلية حول كيفية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف المنسوبة للمعهد.



وجاء إنكار رمضان صبحي قاطعًا للمرة الثانية، حيث أكد أمام هيئة المحكمة: “أنا معرفش أي حاجة عن الشهادات أو الكشوف دي.. عمري ما شفتها، وأنا لسه طالب في الفرقة الثالثة لحد دلوقتي”.

وأشار اللاعب إلى أنه لم يوقّع أي مستندات تخص الامتحانات محل الاتهام، ولم يسلّم أو يستلم كراسات إجابة، مضيفًا أن اسمه تم الزج به في الواقعة دون علمه.