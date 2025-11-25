قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

معرفش حاجة عن التزوير.. رمضان صبحي ينفى التهم الموجهة إليه في ثالث جلسات محاكمته

محاكمة الاعب رمضان صبحي
محاكمة الاعب رمضان صبحي
إبراهيم الهواري

شهدت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، جلسة مثيرة اليوم، حيث أعادت المحكمة استجواب لاعب كرة القدم رمضان صبحي للمرة الثانية داخل ثالث جلسات محاكمته، في القضية المتهم فيها هو وثلاثة آخرون بتزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.


وخلال الاستجواب المتجدد، واجه رئيس المحكمة المتهمين بالأحراز والمستندات المضبوطة، وطرح عليهم أسئلة تفصيلية حول كيفية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف المنسوبة للمعهد.
وجاء إنكار رمضان صبحي قاطعًا للمرة الثانية، حيث أكد أمام هيئة المحكمة: “أنا معرفش أي حاجة عن الشهادات أو الكشوف دي.. عمري ما شفتها، وأنا لسه طالب في الفرقة الثالثة لحد دلوقتي”.

المتهمين ينكرون الواقعة 

وأشار اللاعب إلى أنه لم يوقّع أي مستندات تخص الامتحانات محل الاتهام، ولم يسلّم أو يستلم كراسات إجابة، مضيفًا أن اسمه تم الزج به في الواقعة دون علمه.
وفي السياق ذاته، أنكر باقي المتهمين - العامل بمقهى، ومشرف الأمن، ومالك مقهى جميع الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين للمرة الثانية، وبصوت واحد أمام المحكمة، أنهم "لا يعلمون شيئًا عن عمليات التزوير" ولم يشتركوا في إعداد أو تمرير أي أوراق مزورة.
وخلال الجلسة، قامت المحكمة بمراجعة الأحراز مجددًا، والتي تضمنت كراسات إجابة منسوبة للمتهم الثالث "رمضان صبحي"، وكشوف حضور وانصراف، ومستندات قيد وفرقة دراسية، قالت النيابة إنها تحمل توقيعات مزورة.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة شبرا الخيمة شبرا الخيمة رمضان صبحى

