محافظ القليوبية: الإقبال فى اليوم لانتخابات مجلس النواب يعكس الوعي الوطني للمواطنين

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، تم الانتهاء من عملية التصويت في اليوم الأول، وغلق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

أكد المحافظ أن العملية الانتخابية سارت في أجواء هادئة ومستقرة وبمنتهى النزاهة والشفافية، مشيراً إلى عدم وجود أية مشاكل أو معوقات تؤثر على سير العملية.



وأضاف المحافظ أنه ستفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025 في اليوم الثاني والأخير للانتخابات بالمحافظة.

مشاركة فعالة

وشدد المحافظ على أن الانتخابات اليوم شهدت إقبالاً مشرفاً وملموساً، خاصة في الساعات الأخيرة، مما يعكس الوعي الوطني لأبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري تجاه وطنهم، والمشاركة الفعالة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وتابع محافظ القليوبية عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة وتتواصل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان سلامة وراحة الناخبين وانتظام عملية التصويت.