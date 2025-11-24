تصعيد كليتين بجامعة بنها للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فريق “جائزة مصر للتميز الحكومي” بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك قبيل انطلاق جلسات مناقشة النتائج النهائية لتقييم ملفات كليات الجامعة المتقدمة للجائزة، فئة “أفضل مؤسسة” في دورتها الرابعة لعام 2025.

ترأس الوفد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفورد شاير، والدكتورة سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة، وعضوية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة، وأعضاء الفريق.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة ورئيس الفريق، والدكتورة ميرفت كوزمن خبيرة التدريب لجوائز التميز الحكومي، ورانيا معتز أمين مساعد الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الجائزة بالجامعة، وأحمد حسني عضو وحدة نظم الجودة الإدارية ومسئول الاتصال، وفريق المقيمين المدربين للتميز الحكومي بالجامعة.

وفي كلمته أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بحصول 4 كليات من جامعة بنها على مراكز متقدمة ضمن 16 كلية بالجامعة، وتصعيد كليتين للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتميزة وروح التنافس الإيجابي بين الكليات للوصول إلى التميز.

وأكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها حريصة على المشاركة بالمرحلة الرابعة في جائزة مصر للتميز الحكومي للجامعات المصرية؛ تنفيذا لرؤيتها بنشر ثقافة التميز المؤسسي، وترسيخ مفاهيم الجودة والإبداع داخل كل قطاعاتها وكلياتها، وتنمية الكوادر البشرية بها، بما يتسق مع رؤية “مصر 2030” لبناء جهاز إداري كفء يحقق التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تسعي نحو تحقيق التميز المؤسسي في كل المجالات سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة تطبيق فعلي لمفاهيم الحوكمة وجودة الأداء التي تعمل الجامعة على ترسيخها والتحسين المستمر في مختلف قطاعاتها.

وأشار رئيس الجامعة إلى تطلع جامعة بنها لوضع حافز داخلي من أجل تحفيز اشتراك كل الكليات والأفراد ومديري الإدارات في جائزة التميز الحكومي؛ بهدف تطوير الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكل منسوبي الجامعة، متمنيا للكليات المتأهلة التوفيق والريادة.

من جهتها، أكدت الدكتورة سهى سعيد، أن جائزة التميز الحكومي تمثل شغفا وقدرة على حدوث ثقافة مؤسسية تسهم في إحداث تطور ملموس بالجامعة، موضحة أن التميز الحقيقي يبدأ من القيادة الرشيدة، ويمثل رحلة مستمرة إلى الريادة.

وعلى هامش اللقاء، قدم رئيس الجامعة درع التكريم لفريق الجائزة، كما كرَّم فريق إدارة الجائزة بالجامعة.

وعقب اللقاء، بدأ فريق الجائزة “جلسات مناقشة المُقيِّمِين” حول تقييمهم للملفات للكليات المتأهلة، والتي تضمنت كليات “الزراعة والهندسة ببنها، والتربية، والتجارة" وتم اختيار كليتي الزراعة والهندسة ببنها للتصعيد للجائزة.