محافظ القليوبية يتفقد سير التصويت بلجان شبرا الخيمة ويؤكد: الوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللجان الانتخابية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة انطلاق العرس الانتخابي لانتخابات مجلس النواب، والاطمئنان على جاهزية المقار ومستوى التنظيم والتأمين، موجهاً بتوفير سبل الراحة للناخبين والتعامل الفوري مع أي ملاحظات لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق.



وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

شدد المحافظ، على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية فى أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام، مع الاهتمام بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة.