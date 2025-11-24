فتح لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بانتخابات النواب بالقليوبية.. صور

فتحت لجان الاقتراع بمحافظة القليوبية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم إيذانا ببدء التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ م وسط استعدادات مكثفة من أجهزة المحافظة وتنظيم أمني وخدمي شامل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة.



وتشارك القليوبية في المرحلة الثانية التي تضم ١٣ محافظة حيث خصصت المحافظة ٣٢١ مقرا انتخابيا تضم ٥٠٠ لجنة فرعية موزعة على المدن والمراكز لاستقبال ما يزيد عن ٣ ملايين و٦٥٠ ألف ناخب وناخبة.

71 مرشح يخوض الانتخابات

ويخوض السباق الانتخابي في الدوائر الست بالمحافظة ٧١ مرشحا فرديا يتنافسون على مقاعد مجلس النواب ضمن النظام الفردي إلى جانب القوائم المترشحة على مستوى القطاعات المخصصة ضمن المرحلة الثانية.



وتشمل الدوائر الانتخابية بالمحافظة بنها وكفر شكر – طوخ وقها – شبرا الخيمة – قليوب والقناطر الخيرية – الخانكة والخصوص والعبور – شبين القناطر.

وشهدت محافظة القليوبية استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية شملت تجهيز المدارس والمقار الانتخابية ورفع كفاءتها مع توفير مولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرار الخدمة ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات وغرف الطوارئ ووحدات الإسعاف.

وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون استثناء.



وأضاف المحافظ أن توجيهاته شملت التأكد من النظافة العامة حول المقرات وتوفير الإضاءة واللافتات الإرشادية والاطمئنان على جاهزية المرافق الأساسية مشددا على أن المحافظة ملتزمة بتوفير مناخ آمن ومحايد للناخبين للإدلاء بأصواتهم.