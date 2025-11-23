القليوبية.. الطب البيطري يضبط 130 طن أغذية فاسدة ويحصن 131 ألف رأس ماشية

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة الهادفة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة المعروض من المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكد أن هذه الجهود مستمرة لتنقية الأسواق والتصدي الحاسم لأي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، عن ضبط نحو 130 طناً من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر نوفمبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ استمرار الحملة القومية للتحصين لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، حيث تمكنت فرق الطب البيطري من تحصين ما يقرب من 131 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والسات 1 خلال 4 أسابيع.