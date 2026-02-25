الأسهم الآسيوية تسجل مستويات قياسية بدعم قطاع التكنولوجيا

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع صعود قوي للأسهم اليابانية والكورية الجنوبية إلى مستويات قياسية بدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا، فيما سجلت السوق الأسترالية أيضًا ذروة تاريخية رغم صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع.

واستفادت الأسواق الإقليمية من الأداء الإيجابي في وول ستريت خلال الجلسة السابقة، وسط تراجع المخاوف بشأن حجم التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وارتفعت عقود مؤشر اس اند بي 500 الآجلة بنسبة 0.1% خلال التعاملات الآسيوية، بينما تركزت الأنظار على نتائج شركة إنفيديا، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمقرر إعلانها بعد إغلاق السوق الامريكية.

ولم يحمل خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب إشارات مباشرة للأسواق الآسيوية، رغم بقاء ملف الرسوم الجمركية عنصرًا أساسيًا من عناصر الغموض.

وأكد ترامب عزمه المضي قدمًا في أجندته الجمركية دون موافقة الكونجرس، حتى بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءًا كبيرًا من نظام الرسوم الذي فرضه سابقًا.

وقفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 2% ليصل إلى مستوى قياسي عند 58,319 نقطة، فيما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 2% ليسجل مستوى تاريخيًا عند 6,122.98 نقطة.

وجاءت المكاسب مدفوعة بارتفاع أسهم التكنولوجيا، إضافة إلى دعم من القطاعات الموجهة للتصدير في اليابان وسط ضعف الين.

في كوريا الجنوبية، ارتفع سهم هيونداي موتور بنسبة وصلت إلى 10% مقتربًا من أعلى مستوياته القياسية، بعد تقرير أفاد بأن الشركة تخطط لاستثمار بمليارات الدولارات داخل البلاد.

كما صعد سهم سامسونج وسهم SK Hynix بنحو 2% لكل منهما، ليسجلا مستويات قياسية جديدة قبل إعلان نتائج إنفيديا المرتقبة، والتي يُتوقع أن تعكس نموًا قويًا مدفوعًا بالطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكانت المخاوف من اضطرابات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد ضغطت على الأسهم العالمية خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في هونغ كونغ، التي تكبدت خسائر حادة.

ارتفع مؤشر سوق هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.8%، مع تعافي أسهم التكنولوجيا من بعض خسائرها الأخيرة.

وفي الصين، واصل مؤشر شنجهاي شينز ومؤشر شنجهاي المركب مكاسبهما بارتفاع 1.2% لكل منهما، بعد عودة قوية من عطلة رأس السنة القمرية، مدعومة بتفاؤل بشأن خفض الرسوم التجارية الأميركية وارتفاع إنفاق المستهلكين خلال العطلة.

وبلغ مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي مستوى قياسيًا عند 9,130.30 نقطة، مرتفعًا بأكثر من 1%، مدفوعًا بمكاسب سهم Woolworths بعد إعلان نتائج نصف سنوية قوية وتأكيد بداية إيجابية للنصف الثاني من العام.

كما دعمت أسهم التعدين السوق الأسترالية، وتجاهلت الأسواق بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في يناير فوق النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددًا بعد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر.

وارتفع مؤشر نيفيتي 50 الهندي بنسبة 0.6% في التداولات الصباحية، مع تعافي أسهم البرمجيات من خسائر حادة تكبدتها في الأسابيع الماضية، فيما تراجع مؤشر ستريس تايمز السنغافوري بنسبة 0.1%.