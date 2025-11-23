محافظ القليوبية يُتابع حادث انقلاب تريلا في ترعة بطوخ

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال مروره اليوم على الطريق الزراعي، وأثناء جولته لمتابعة استعدادات المحافظة للانتخابات، حادثًا مروريًا بمدينة طوخ عند مزلقان كفر الجمال. حيث تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل (تريلا) وسقوطها في الترعة المحاذية للطريق الزراعي.

وتوقف المحافظ لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية، وأشرف على أعمال رفع السيارة من الترعة وتأمين محيط الحادث، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج السيارة بالكامل، دون وقوع أي إصابات بشرية وفقًا للتقارير الأولية.



ووجّه المحافظ رئيس مدينة طوخ بإعداد دراسة عاجلة لتوسعة الكوبري المقام على الترعة في موقع الحادث، مع إنشاء حاجز حماية قوي ضمن أعمال التوسعة المقترحة، بما يضمن الحد من تكرار مثل هذه الحوادث الخطرة.