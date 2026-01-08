فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، للعام الدراسي 2026–2027.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) للمرحلة الأولى يبدأ اعتبارًا من اليوم 8 يناير 2026 ويستمر حتى 31 يناير 2026

التعليم : انتظروا رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقعنا.. الأحد القادم وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية ويؤكد النهوض بالتعليم الفني |صور

رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن الآن الوصول إلى رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) للمرحلة الأولى من خلال الموقع الرسمي للمدارس الرسمية الدولية عبر الرابط التالي:

www.ips-schools.com

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه من أهم ضوابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) للمرحلة الأولى ، أنه لن يُلتفت إلى أي طلبات مقدمة بوسائل أخرى، وذلك ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

المدارس الرسمية الدولية

وتُعد المدارس الرسمية الدولية (International Public Schools – IPS) نموذجًا تعليميًا حكوميًا متميزًا، ويستهدف إتاحة تعليم دولي بمعايير عالمية داخل منظومة التعليم الحكومي.

وتطبق هذه المدارس الرسمية الدولية مناهج دولية تُدرس باللغة الإنجليزية، مع الالتزام بتدريس المواد القومية، بما يشمل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، كما توفر المدارس بيئة تعليمية حديثة تعتمد على كثافات طلابية مناسبة، ومعلمين مؤهلين ومدربين على طبيعة المناهج الدولية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة التربوية والتكنولوجية وتنمية مهارات التفكير النقدي وبناء شخصية الطالب