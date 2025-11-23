القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بمحاولة سرقة دراجة نارية بإستخدام مركبة توك توك بالقليوبية .

سرقة دراجة نارية

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، وبمواجهتهم إعترفوا بمحاولتهم سرقة الدراجة النارية المشار إليها وفرارهم عقب عدم تمكنهم من تشغيلها، وتم بإرشادهم ضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.