الغربية.. ضبط 2.5 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات مكثفة لسلامة الغذاء

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن كثب جهود الحملات الرقابية المفاجئة والمكثفة التي ينفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة على المصانع والمطاعم والمخازن ومنافذ بيع الأغذية في مختلف المراكز والمدن، وذلك في إطار التحركات الميدانية الواسعة التي تنتهجها محافظة الغربية لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على تداول السلع الغذائية. وأسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط 2 طن و500 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في واقعة جديدة تؤكد استمرار المواجهة الحازمة ضد كل أشكال الغش الغذائي.

توجيهات محافظ الغربية

وتضمنت الضبطيات الأخيرة طنًا ونصف من منتجات اللانشون ونصف طن من الجبن منتهية الصلاحية التي تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين، بالإضافة إلى نصف طن من المخللات الملوثة والمليئة بالدود الحي وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي سلامة وصحة المواطنين اهتمامًا مطلقًا ولا تقبل بأي مخالفات تمس جودة الغذاء أو تعرض حياة الناس للخطر، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع الأجهزة التنفيذية، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في الغش أو تداول منتجات غير صالحة. وأوضح المحافظ أن توجيهاته واضحة وصريحة بشأن رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية لنتائج الحملات، مع تقديم الشكر لفرق التفتيش على جهودهم المكثفة التي أسفرت عن هذه الضبطيات المهمة، مؤكدًا أن الغربية ستظل في حالة يقظة كاملة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.

حملات مرورية لردع مخالفين

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية أن خطة العمل الحالية تعتمد على متابعة دقيقة لدورة تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك، مع تنفيذ حملات يومية تشمل جميع المراكز والمدن دون استثناء، مؤكدة أن فرق التفتيش تعمل وفق أعلى معايير الرقابة المعتمدة وتكثف مرورها على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات وتطبيق الشروط الصحية الملزمة.

جهود حملات رقابية

وتواصل محافظة الغربية متابعتها المستمرة لنتائج هذه الحملات ميدانيًا، مع التشديد على سرعة التعامل مع أي مخالفات جديدة، لضمان بقاء الأسواق تحت السيطرة وتحقيق أعلى درجات الأمان الغذائي للمواطنين وصون حقهم في غذاء آمن وسليم.