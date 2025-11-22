ماتوا وهما في طريقهم للعمل .. وزير الصحة ينعي صيدلي وفني معمل بمديرية الغربية

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بمزيد من الحزن والأسى، كلًّا من:

• الصيدلي أحمد البدري - مدير إدارة المتوطنة بكفر الزيات

• السيد محمود عبدالفتاح العباسي - فني معمل بإدارة كفر الزيات محافظة الغربية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وافتهما المنية أثناء توجههما للعمل

وقد وافتهما المنية أمس الجمعة أثناء توجههما إلى مقر عملهما.

إنا لله وإنا إليه راجعون.