وزير الصحة يتفقد مشروع مبنى الطب الرياضي بالمعهد القومي للجهاز الحركي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، عدداً من المشروعات الإنشائية الجارية ضمن تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

بدأ الوزير جولته بالمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي والطب الرياضي، حيث استمع إلى شكاوى المرضى بالعيادات الخارجية، ووجه بحجز حالة للعلاج الفوري وإحالة سيدة لتركيب سماعات أذن بمعهد السمع والكلام.

وتفقد الوزير مشروع مبنى الطب الرياضي الجديد (7 طوابق - 30 ألف متر مربع)، والذي يشمل 46 عيادة خارجية، 4 صالات علاج طبيعي، حمامات سباحة تأهيلية، 148 سريرًا داخليًا، 6 معامل (جينية وحركية)، وقسم أشعة متكامل، و8 غرف عمليات، مشددا على تسريع الأعمال وتذليل كل العقبات، موجهاً بإبرام توأمة مع مراكز تأهيل عالمية متخصصة.

أرض مستشفى حميات إمبابة

وفي أرض مستشفى حميات إمبابة، تفقد الوزير مشروعي المجمع التعليمي الطبي (مدرسة ومعهد تمريض) ومبنى المخازن الطبية، معرباً عن استيائه من التأخير، وموجهاً بمراجعة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في التأخير.

رافق الوزير كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة.