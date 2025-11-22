قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح تطوير أقسام الطوارئ بمستشفى المطرية التعليمي ومعهد الكلى

جولة وزير الصحة والسكان
جولة وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بأقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى المطرية التعليمي والمعهد القومي للكلى والمسالك البولية التابعين لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في إطار تحديث البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير بدأ جولته بالمعهد القومي للكلى والمسالك طاقة 106 أسرة، حيث افتتح قسم الاستقبال المطور بزيادة السعة السريرية من 3 إلى 13 سريرًا، مما يعزز سرعة استقبال الحالات الطارئة، كما اطلع على إنجازات المعهد خلال 2025 والتي شملت 26,921 حالة طوارئ، 42,181 حالة عيادات خارجية، 39,686 جلسة غسيل كلوي، 1,353 قسطرة، 2,221 عملية جراحية، وأول عمليتي زراعة كلى تجريان بالتزامن في وحدات الهيئة.

  تفعيل برنامج الغسيل الكلوي البريتوني (CAPD)

وتفقد الوزير أقسام الملاحظة والأشعة والإنعاش والغسيل الكلوي وطوارئ الغسيل، ووجه بالإسراع في تفعيل برنامج الغسيل الكلوي البريتوني CAPD للحالات ذات المشكلات الوعائية، كما تابع أعمال استحداث 4 غرف إدارية جديدة.

انتقل الوزير إلى مستشفى المطرية التعليمي لافتتاح قسم الطوارئ المطور بزيادة السعة من 29 إ 37 سريرًا، ومن 4 إلى 8 أسرة للحالات الحرجة، إلى جانب تطوير سكن الطبيبات (48 سريرًا)، ومتابعة مشروعات تطوير الأقسام الداخلية وإنشاء مركز العلاج الإشعاعي، كما تفقد غرف الكشف والأشعة ووحدة السكتة الدماغية (20-25 حالة شهريًا)، وأشاد بمستوى التطوير وجودة الأداء في المستشفى والمعهد معًا.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

تطوير أقسام الطوارئ العيادات الخارجية المطرية التعليمي المعهد القومي للكلى مجلس الوزراء الغسيل الكلوي البريتوني

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

