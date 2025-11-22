الصحة : ارتفاع المنشآت المعتمدة بمعايير «GAHAR» إلى 120 منشأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ليرتفع إجمالي المنشآت المعتمدة خارج محافظات التأمين الصحي الشامل إلى 120 منشأة، وذلك في إطار رفع جودة الخدمات الصحية وتأهيل المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الرعاية الأولية تمثل حجر الزاوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيراً إلى أن الاعتماد يضمن التزام المنشآت بأعلى معايير الجودة وسلامة المريض.

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين في وحدات الرعاية الأولية لمواكبة متطلبات المنظومة الجديدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المواطنين ويدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة.

الوحدات الأربع المعتمدة

وأوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الوحدات الأربع المعتمدة حديثاً هي:

• وحدة طب أسرة الودي (الجيزة)

• وحدة طب أسرة الكداية (الجيزة)

• وحدة طب أسرة كفر السوالمية (المنوفية)

• وحدة طب أسرة المنطقة العاشرة (المنوفية)

وأشارت إلى أن معايير «GAHAR» ترفع كفاءة الأداء الإكلينيكي والإداري، وتحسن بيئة العمل، وتضمن تقديم خدمات صحية تركز على احتياجات المريض وحقوقه.