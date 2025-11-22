متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تماماً.

وأكد عبد الغفار ، في تصريح خاص لموقع صدي البلد الإخباري ، أن الوزارة ترصد يومياً معدلات الإصابات بالأمراض التنفسية الموسمية (الإنفلونزا الموسمية - فيروس التنفس المخلوي RSV - الفيروسات الشائعة الأخرى) على مستوى الجمهورية، وتؤكد أن معدلات الإصابة والدخول للمستشفيات تظل ضمن المعدلات السنوية المتوقعة لهذا الوقت من السنة، ولا يوجد أي انتشار غير معتاد أو فيروس جديد يدعو للقلق.

وشدد على أن لقاح الإنفلونزا الموسمي متاح في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن فرق الطب الوقائي والترصد الوبائي تعمل على مدار الساعة في كل محافظة للكشف المبكر عن أي تغيرات في الوضع الوبائي.

نصائح لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائنا في المدارس:

‎ووجه عبد الغفار مجموعة من النصائح التالية لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائنا في المدارس:

1. تطعيم الطفل بلقاح الإنفلونزا الموسمي إذا لم يتلقّه بعد (خاصة الأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات).

2. إبقاء الطفل في المنزل فور ظهور أي أعراض (ارتفاع في درجة الحرارة - سعال - احتقان - إرهاق) حتى يتحسن تماماً لمدة 24 ساعة على الأقل دون خافض للحرارة.

3. تعويد الطفل على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، واستخدام المنديل عند العطس أو السعال.

4. إذا كان الطفل يعاني من أمراض مزمنة (ربو - أمراض قلب - ضعف مناعة)، يفضل استشارة طبيب الأطفال قبل العودة للمدرسة في حال وجود أي أعراض تنفسية.

وزارة الصحة والسكان تتابع بشكل لحظي الوضع الوبائي للأمراض المعدية محليا وعالميا ويتم الإعلان عن تطورات جديدة بكل شفافية.