تكليف دفعة 2023.. نداء عاجل من العلاج الطبيعي لوزارة الصحة

جدد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، مناشدة النقابة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ورئيس اللجنة العليا للتكليف، بسرعة الإعلان عن حركة التكليف وضمان حق الدفعة كاملة في الحصول على فرصة لخدمة وطنهم والمساهمة في المنظومة الصحية.

وقال عزت إن النقابة اتخذت خطوات جادة وملموسة لدعم جهود الدولة في توسيع خدمات العلاج الطبيعي، فقد قرر مجلس النقابة خلال الفترة القليلة الماضية، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه للمساهمة في فتح أقسام جديدة للعلاج الطبيعي داخل وحدات طب الأسرة في عدد من المحافظات، بهدف توفير الخدمة في المناطق الأكثر احتياجا، وبالتالي خلق المزيد من الفرص لتكليف الخريجين الجدد.

وأوضح أمين الصندوق، أن النقابة تقدمت بطلب رسمي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لضرورة تكليف خريجي العلاج الطبيعي في جميع المستشفيات الجامعية، في ظل وجود عجز واضح في العديد من هذه المستشفيات، فيخلو بعضها تماما من ممارسي العلاج الطبيعي، ما يؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في تخصصات حيوية مثل العناية المركزة والجراحات المختلفة.

وشدد الدكتور أحمد عزت على أهمية قصر ممارسة مهنة العلاج الطبيعي على المتخصصين المؤهلين قانونيا، مطالبا بإبعاد غير المتخصصين، خاصة من خريجي كليات التربية الرياضية، عن ممارسة المهنة حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وأكد أن النقابة تتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي دون وجه حق.

وأكد أن خريجي دفعة 2023 على أتم الاستعداد للمشاركة بفعالية في دعم القطاع الصحي المصري، وأن النقابة تأمل في استجابة سريعة من الجهات المعنية لإصدار إعلان التكليف في أقرب وقت ممكن، تحقيقا للاستقرار المهني لهؤلاء الخريجين وتلبية للاحتياجات الفعلية في سوق العمل الصحي.