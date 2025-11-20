قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكليف دفعة 2023.. نداء عاجل من العلاج الطبيعي لوزارة الصحة

جلسة علاج طبيعي
جلسة علاج طبيعي
الديب أبوعلي

جدد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، مناشدة النقابة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ورئيس اللجنة العليا للتكليف، بسرعة الإعلان عن حركة التكليف وضمان حق الدفعة كاملة في الحصول على فرصة لخدمة وطنهم والمساهمة في المنظومة الصحية.

وقال عزت إن النقابة اتخذت خطوات جادة وملموسة لدعم جهود الدولة في توسيع خدمات العلاج الطبيعي، فقد قرر مجلس النقابة خلال الفترة القليلة الماضية، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه للمساهمة في فتح أقسام جديدة للعلاج الطبيعي داخل وحدات طب الأسرة في عدد من المحافظات، بهدف توفير الخدمة في المناطق الأكثر احتياجا، وبالتالي خلق المزيد من الفرص لتكليف الخريجين الجدد.

وأوضح أمين الصندوق، أن النقابة تقدمت بطلب رسمي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لضرورة تكليف خريجي العلاج الطبيعي في جميع المستشفيات الجامعية، في ظل وجود عجز واضح في العديد من هذه المستشفيات، فيخلو بعضها تماما من ممارسي العلاج الطبيعي، ما يؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في تخصصات حيوية مثل العناية المركزة والجراحات المختلفة.

وشدد الدكتور أحمد عزت على أهمية قصر ممارسة مهنة العلاج الطبيعي على المتخصصين المؤهلين قانونيا، مطالبا بإبعاد غير المتخصصين، خاصة من خريجي كليات التربية الرياضية، عن ممارسة المهنة حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وأكد أن النقابة تتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي دون وجه حق.

وأكد أن خريجي دفعة 2023 على أتم الاستعداد للمشاركة بفعالية في دعم القطاع الصحي المصري، وأن النقابة تأمل في استجابة سريعة من الجهات المعنية لإصدار إعلان التكليف في أقرب وقت ممكن، تحقيقا للاستقرار المهني لهؤلاء الخريجين وتلبية للاحتياجات الفعلية في سوق العمل الصحي.

خريجي دفعة 2023 العلاج الطبيعي خريجي العلاج الطبيعي تكليف خريجي العلاج الطبيعي المستشفيات اللجنة العليا للتكليف خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان النقابة العامة للعلاج الطبيعي التكليف تكليف دفعة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

غياب يثير الجدل.. رونالدو خارج غلاف كأس العالم 2026| ما القصة؟

محمد صلاح

أسباب كاشفة.. لماذا يواجه ليفربول صعوبة في حسم مستقبل محمد صلاح؟

اليوم العالمي للتلفزيون

التلفزيون.. من أم الشاشات إلى ركيزة الإعلام المعاصر

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد