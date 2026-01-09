تغير اسم مسلسل بحجر واحد لـ هي كيميا

نشرت منصة شاهد عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، البوستر الاول للفنان دياب من مسلسل هي كيميا

العمل كان يحمل اسم بحجر واحد، قبل أن يتم تغييره إلى “ هي كيميا".

مسلسل هي كيماء من تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويقوم ببطولته مصطفي غريب.

وعلى صعيد آخر، ينتظر دياب عرض مسلسل «بنج كلي»، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، ويشاركه البطولة كل من سلمى أبو ضيف، علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد علي، حنين سعيد، إلى جانب عدد من الفنانين.