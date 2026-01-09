قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9-1-2026
ادعوا له بالرحمة.. وفاة النائب السابق خيري الخطيب بكفر الشيخ
أزمة الإيجار القديم| الملاك لم يستردوا وحداتهم.. والحكومة تتخذ خطوات لتخفيف الأعباء.. والوحدات البديلة تفتقر للآليات الواضحة
استحي من الله أن احتفل وأهل غزة يموتون.. شيخ الأزهر يرفض الاحتفال بميلاده الـ 80
مايان السيد: فخورة بفيلم كولونيا وعلاقة الابن والأب به حساسة للغاية.. خاص
بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة سوبر بـ ميركاتو الشتاء
صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية

جمال عاشور

نظم فرع ثقافة أسيوط أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية بعنوان "جماليات لغة الضاد"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

أدار الأمسية الشاعر مدثر الخياط، وشهدت حضور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وياسر ماهر مدير بيت ثقافة القوصية الذي استهل الفعاليات مؤكدا على دور نوادي الأدب في إثراء المحتوى الفكري والأدبي، ونشر الثقافة وتعزيز مكانة اللغة العربية في وجدان المجتمع.

وفي كلمته، أكد مدير عام الإقليم، على مكانة اللغة العربية بوصفها وعاء الهوية وحاضنة الفكر والإبداع، وأشاد بالتنوع الإبداعي الذي تشهده الأمسية، الذي يعكس حيوية المشهد الثقافي، ويؤكد أن الصعيد ما زال منبعا أصيلا للإبداع الأدبي.

أعقب ذلك إلقاء قصائد شعرية تعبر عن مكانة لغة الضاد، بمشاركة الشعراء أسامة أبو النجا رئيس نادي أدب المنيا المركزي، عصام سنوسي، انتصار شاهين، محمد جابر المتولي، نور الجيزاوي، راضية علي، محمود زناتي، أحمد حسن، ورمضان زيدان.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، مع دراسة نقدية قدمتها الأديبة د. هند مكرم رئيس نادي أدب ديروط، بعنوان "لغة الضاد بين الأصالة والتجدد"، تناولت خلالها جماليات اللغة ودورها في الإبداع الأدبي، كأداة للتعبير وبناء الوعي.

واختتمت الأمسية بفقرة إلقاء شعري تنوعت ما بين الفصحى والعامية إلى جانب فن المربعات، حيث ألقى محمود ربيع قصيدة "أفتش عنها"، وشارك وجيه سعداوي بقصيدة "إبليس يرقص"، وقدم أحمد كامل قصيدة "يا ساكن"، وألقى د. إبراهيم فرغل قصيدة "رحلة تراود قلبي"، وقدم أشرف رشاد قصيدة "غلطة عمري"، وألقى محمد عبد البديع قصيدة "قطار بلا رحمة"، وقدمت بسمة عجاج قصيدة "قطار الأمنيات"، تلاها قصيدة "سألوني" لفاطمة محمد، وأخرى بعنوان "رموز الشعر" لندى أشرف، واختتمت المشاركات بقصيدة "من يوم ما فارقتني أمي" قدمتها آلاء ضاحي.

