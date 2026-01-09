قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صدقي صخر يحاول العودة لدينا الشربيني في الحلقات الأخيرة من "لا ترد ولا تستبدل"

الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر
أوركيد سامي

شهدت الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل محاولة نادر (صدقي صخر) أن يعود كزوج لريم ( دينا الشربيني) اكثر من مرة وقرر مساعدتها في ايجاد متبرع جديد ولكن صدته ريم لعدم وجود علاقة صحية بينهم.

وألقت شخصية نادر الذي يقدمها صدقي صخر في العمل ردود أفعال قوية ومتباينة ما بين أنه زوج عملي وآراء أخرى رأت أنه زوج أناني.


مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” بطولة أحمد السعدني، دينا الشربيني، صدقي صخر، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف .
وفي سياق آخر، يعرض فيلم قصر الباشا لصدقي صخر في الوقت الحالي، ويضم عدد كبير من النجوم من أبرزهم: أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.


ويعد أحدث أعمال صدقي صخر هو مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، بسمة داود وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.
وفي سياق آخر، شارك الفيلم القصير قفلة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ37، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، وغيرهم، ومن إنتاج هند متولي.
وشارك ايضا في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما. 
وفي سياق آخر، شارك صدقي صخر في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل النص بدور الصاغ علوي، والعمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.
ومن ناحية أخرى عرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبدة، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم .
وشارك صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.
وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.


كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

