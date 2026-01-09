مايان السيد: فخورة بفيلم كولونيا وعلاقة الابن والأب به حساسة للغاية.. خاص

تحدثت الفنانة مايان عن فخرها بردود الأفعال على فيلمها الجديد كولونيا معبرة عن سعادتها بالتعاون مع أحمد مالك وكامل الباشا، معبّرة عن حماسها لطرح الفيلم للجمهور أخيرا في دور العرض بعد عدد من العروض الناجحة في المهرجانات داخل وخارج مصر.



وفي تصريحات خاصة مع عرض الفيلم في سينما زاوية، قالت مايان أن شخصيتها في فيلم كولونيا جديدة تماما عليها، مؤكدة أن علاقة الأبن والأب داخل الأحدث تأخذ شكلا حساسا للغاية.



مايان السيد أكدت أيضا أنها تعشق المغامرة في اختيار أدوارها، وأنها سعيدة للتواجد في أكثر من فيلم سينمائي خلال الفترة القصيرة الماضية.



الفيلم يشارك في بطولته أيضًا كامل الباشا وعابد عناني ودنيا ماهر، وهو من إخراج محمد صيام.



يعد “كولونيا” فيلمًا دراميًا عائليًا، تدور أحداثه خلال ليلة واحدة، ويتناول طبيعة العلاقة المتوترة بين الأب والابن من خلال مواجهات إنسانية وذكريات مشتركة.



وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية، حيث حصد جوائز وتقديرًا نقديًا قبل طرحه تجاريًا في دور العرض المصرية.