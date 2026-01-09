ادعوا له بالرحمة.. وفاة النائب السابق خيري الخطيب بكفر الشيخ

خيمت الأحزان أرجاء قرية الشيخ مبارك بمحافظة كفر الشيخ، لوفاة العمدة خيري الخطيب، عضو مجلس النواب الأسبق، تاركًا خلفه سيرة حافلة بالعطاء قضاها في خدمة المواطنين والعمل العام.

وشيع الآلاف من أهالي قرية الشيخ مبارك ومركز البرلس جثمان الفقيد الراحل العمدة خيري الخطيب، وسط حالة من الحزن الشديد لما كان يحظى به من محبة الجميع ودماثة الخلق ومشاركة الجميع في أفراحهم وأتراحهم.

جدير بالذكر أن الراحل العمدة خيري الخطيب، كان من الشخصيات العامة المشهود لها بالاحترام والتقدير في مركز البرلس، وكان دائماً يتدخل من خلال الجلسات العرفية في إنهاء الخصومات والمشاكل العائلية في مركز البرلس وعلى مستوى محافظة كفر الشيخ.

وتتلقى أسرة الراحل العمدة خيري الخطيب واجب العزاء بدار المناسبات بقرية الشيخ مبارك بجوار المسجد الغربي بمحافظة كفر الشيخ.