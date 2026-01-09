فيلم الرسوم المتحركة العائلي DOLPHIN BOY 2 في دور العرض المصرية

ينطلق الجزء الثاني من فيلم المغامرة العائلي الساحر DOLPHIN BOY 2، ليكمل رحلة الصبي الذي تربّى في أعماق البحر بين الدلافين، في تكملة مباشرة للجزء الأول الذي أسر القلوب حول العالم. ويصل الفيلم إلى دور السينما المصرية في 7 يناير، من خلال شركة فور ستار فيلمز، الموزّع الرسمي للعمل في مصر.

تبدأ الأحداث بقصة مؤثرة لرضيع يفقد والديه في حادث مأساوي، ليجد نفسه محاطًا برعاية الدلافين التي تتكفّل بتربيته، فينشأ بينهم كواحد من مخلوقات البحر. ومع بلوغه سن النضج، يواجه تحديًا مصيريًا حين تتعرّض جزيرته لخطر داهم من مخلوقات مرعبة خرجت من أعماق المحيط، فيتصدّى لها بشجاعة ليصبح بطل الجزيرة وحاميها.

لكن البطولة ليست نهاية الحكاية… فالصبي يخوض في هذا الجزء رحلة أكثر عمقًا وإنسانية، باحثًا عن جذوره وهويته الحقيقية، ليعيده القدر إلى عائلته، ويتعلّم درسًا ملهمًا: أن البطل قد يكون شخصًا عاديًا، لكنه يملك قلبًا استثنائيًا.

بمشاركة الأداء الصوتي المميّز للنجمين بيومي فؤاد و يوسف صلاح، والأغاني بصوت الفنانة نانسي عجرم، يقدّم DOLPHIN BOY 2 تجربة سينمائية متكاملة تمزج بين رسوم متحركة مبهرة وسرد درامي مؤثر يخاطب جميع الأعمار، عبر 96 دقيقة من الأكشن، العاطفة، والكوميديا المتوازنة، ليضمن متعة لا تُنسى للأطفال والكبار على حدٍ سواء.