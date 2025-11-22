وزير الصحة يفتتح تطوير قسم الاستقبال والطوارئ في معهد القلب

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمبنى الرئيسي (ب) بمعهد القلب القومي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في إطار تحديث البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، شمل زيادة السعة السريرية من 11 إلى 24 سريرًا، لاستيعاب أكبر عدد من الحالات، مشيدًا بمستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة.

إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

اطلع الوزير على معدلات التردد اليومي التي تتراوح بين 300 و400 حالة في استقبال الطوارئ، وإجراء 10 إلى 15 قسطرة قلبية يوميًا، كما تفقد غرف الكشف والملاحظة، واطمأن على المرضى، وحرص على التحدث مع المنتظرين داخل المعهد وخارجه، موجهاً بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، استجابة لطلباتهم الفورية.