بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

تصدر خبر إصابة الفنانة لقاء سويدان إصابتها بمرض العصب السابع اهتمام نشطاء السوشيال ميديا.

ويسبب العصب السابع، مرض الفنانة لقاء سويدان، نوع من الشلل في نصف الوجه ويجعله مختلف في الشكل عن نصف الوجه الآخر.

وأعلنت الفنانة لقاء سويدان عن تقبلها لهذا الابتلاء، واعتبرت أن مرض العصب فرصة تمكنها من إعادة النظر في بعض الأمور في حياتها.

الوقاية من العصب السابع

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك لا يمكنك دائمًا منع تلف أعصاب الوجه ولكن هذه الخطوات يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جهازك العصبي، بما في ذلك أعصاب الوجه:

تناول الأطعمة المغذية، وخاصة تلك التي تحتوي على فيتامين د وفيتامين ب 12 فهذه الفيتامينات تدعم صحة الأعصاب.

إدارة الحالات المزمنة التي يمكن أن تتلف الأعصاب، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.



اطلب المساعدة للإقلاع عن التدخين حيث أن استخدام التبغ يبطئ تدفق الدم إلى أعصابك، والوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

قلل التوتر من خلال التأمل أو المشي أو غيرها من الأساليب الصحية.

من المهم حماية رأسك ودماغك من الإصابات لذا ارتدِ خوذة عند ممارسة الرياضات التي تتطلب احتكاكاً جسدياً أو الرياضات الخطرة، وعند ركوب الدراجة الهوائية أو النارية.