أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي

تذكر الفنان أحمد الفيشاوي والدته الراحلة بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد الفيشاوي: عروس الجنه أمي الحبيبة الفنانة القديرة الاستاذة سميه الألفي.. إلي أن نلتقى.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سمية الألفي داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، لتطوي برحيلها صفحة فنية ثرية امتدت لعقود، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

وأجرت سمية الألفي 8 عمليات جراحية بسبب إصابتها بمرض نادر، وصرحت بأن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي هو من اصطحبها للعلاج بالخارج، ولذلك فضلت الابتعاد عن الشاشة منذ آخر أعمالها عام 2010.